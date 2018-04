Kama geeft oorlogsbeelden betekenis KUNSTENAAR HOUDT ATELIER IN ROESELARE VOOR EXPO FLOATING DREAMS CHARLOTTE DEGEZELLE

19 april 2018

02u36 0 Roeselare Kinderen in oorlog. Dat is het thema van de openluchttentoonstelling Floating Dreams die straks te zien is in Diksmuide. Dankzij het Roeselaarse Twice Entertainment en de vzw Aan de IJzer zullen 70 witte kinderbeelden de site rond de IJzertoren bevolken. Alle beelden worden betekend door Kamagurka die voor dit karwei zijn atelier tijdelijk naar Roeselare verhuisde.

Binnen de herdenking van WOI speelde Diksmuide tot nu toe de tweede viool. De focus lag op Ieper, maar de stad aan de IJzer maakt zich op voor een inhaalbeweging en heeft zelfs internationale ambitie. Dit met de openluchtexpo Floating Dreams waarbij 70 beelden, 35 jongens en evenveel meisjes die staan voor 70 oorlogen die op vandaag woeden, rond de IJzertoren worden geplaatst. Zij symboliseren kinderen in actuele oorlogssituaties. "Bij oorlogen is er één constante: kinderen zijn het grootste slachtoffer. Zij kunnen niet anders dan proberen te overleven. Dromen houden hen recht en dat proberen we te symboliseren in Floating Dreams. Alle beelden dragen een ballon: hun dromen die de weg wijzen. Maar tegelijkertijd hebben alle kinderen een rugzak op de rug. Die staat voor de trauma's die ze aan oorlog overhouden", licht Peter Verplancke van het Museum aan de IJzer de expo toe. "De beelden worden opgesteld zodat het lijkt dat ze naar de IJzertoren opstappen. Net voor ze die beklimmen, wat gevisualiseerd wordt door silhouetten op de toren, gooien ze hun ballast af als teken van hoop en vrede." 70 BV's zoals Rudi Vranckx, Imke Courtois, José Izquierdo en Stijn Coninx schreven bovendien een vredesboodschap die de beelden zullen vergezellen.





Op 2, 3 en 4 mei worden de beelden opgesteld in Diksmuide. "Een huzarenstukje wordt het aanbrengen van de silhouetten op de 90 meter hoge IJzertoren", weet Peter Huyghe van Twice. Maar nu is het al alle hens aan dek in de loods van Twice Entertainment. Kunstenaar Kamagurka zette er zelfs tijdelijk zijn atelier op want voor de beelden geplaatst worden, passeren ze allemaal zijn stift. "Ik werd gecontacteerd om een quote te leveren bij één van de beelden. Maar ik dacht direct dat ik als tekenaar de beelden betekenis kon geven. Ik heb heel de maand april hiervoor gereserveerd", vertelt hij. "Ik ben geboren in 1956, WO II was voorbij maar toch ben ik opgegroeid met een groot besef van wat oorlog is. Ik hoorde erover van m'n opa en zag het in onze familiealbums. Ik probeer elk beeld een eigen gezicht, een eigen betekenis te geven die openstaat voor interpretatie. Het is naïef wat we doen, maar nodig."





Alle beelden worden verkocht. De opbrenst gaat naar Child Focus en Moeders voor Vrede. Info: www.floatingdreams.be.