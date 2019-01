Kaakbreuk en hersenschudding voor Persoonlijkheid van 2018 Jelle Wallays CDR

29 januari 2019

Jelle Wallays werd zaterdag nog verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar 2018, vandaag ligt hij in de lappenmand. Afgelopen weekend kon de renner zijn prijs niet in ontvangst nemen op de Roeselare Awards door zijn deelname aan de Ronde van San Juan. Tijdens de finale van de tweede etappe van die Argentijnse rittenkoers kwam hij ten val. Zijn ploeg Lotto Soudal laat weten dat hij een tand verloor en een andere tand afgebroken is. Wallays heeft een snijwonde in de bovenlip en een breuk in de bovenkaak. Door een hersenschudding verbleef hij afgelopen nacht ter observatie in een Argentijns ziekenhuis.