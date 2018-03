K3 zet De Ark op stelten 31 maart 2018

03u12 0 Roeselare "Kippenvel!" Zo omschrijft directeur Geert Orgaer het exclusieve optreden van K3 dat gisterenmiddag plaatsvond in basisschool De Ark. Dat won de school dankzij een wedstrijd van VTM Kids.

De school goot Piña Colada in een nieuw kleedje, nam een videoclip op en haalde het van dik 100 andere scholen. Het enthousiasme bij de 400 leerlingen was erg groot.





Toen het drietal Piña Colada inzette, ging het dak eraf. "Zingen jullie eens mee?", vroegen de meisjes van K3."Jullie schreven toch een eigen versie. Die zouden wij nu eens graag live horen!" Waarna de kinderen het beste van zichzelf gaven. "Het is superleuk", reageert Yanaika Stroobant (8). "Ik heb K3 nog nooit in het echt gezien en ik kon dan ook niet geloven dat we de wedstrijd gewonnen hebben." Ook K3 zelf genoot. "Het is super dat iedereen zo meedoet. Dat geeft energie", aldus het trio. (CDR)