Juul is eerste kerstkindje in Roeselare CDR

25 december 2018

Kerstdag zal nooit meer hetzelfde zijn voor Aaron Vandenbussche (28) en Elise Tack (26) uit de Hammestraat. Om 8.30 uur deze ochtend zag hun eerste kindje Juul het levenslicht in de materniteit van AZ Delta. Een kerstkindje dus. “Elise was uitgerekend voor 26 december, later werd die datum bijgesteld naar 29 december. Een kerstkindje was dus realistisch maar toch kwam Juul vrij onverwacht”, vertelt kersverse papa Aaron. “Gisterenavond gingen we eten bij familie in Kortrijk. We waren nog niet lang gearriveerd toen Elise rond 18.15 uur weeën kreeg. Rond 23 uur hebben we beslist om huiswaarts te keren zodat we toch dichter bij de materniteit waren. Nog twee uur later hebben we ons hier aangemeld en na een vrij vlotte bevalling is Juul om 8.30 uur geboren.” Hij was bij geboorte exact 50 centimeter groot en woog 3.450 kilogram. “We vinden het bijzonder tof dat Juul een kerstkindje is. Niemand zal ooit z’n verjaardag vergeten en het zal altijd een feestelijke dag zijn. Maar voor ons zal 25 december voortaan in eerste instantie Juul z’n verjaardag zijn, dan pas Kerstmis.”