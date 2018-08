Jungle is eerste Roeselaarse speakeasy 16 augustus 2018

Vanaf vandaag heeft Roeselare met Jungle z'n eigen speakeasy: een horecazaak die verborgen zit. Speakeasy's kennen hun oorsprong tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 van vorige eeuw.





Tijdens die periode was de productie, verkoop en transport van alcoholische dranken in de VS verboden waardoor er her en der verborgen bars opdoken, waar illegaal toch alcohol gedronken werd. Initiatiefnemer van Jungle is Laban Carlier, gezicht van Barlaban in de Sint-Hubrechtstraat. Hij werkt hiervoor samen met De Vinotheek, Flooh's en Lamon. "Met Jungle willen we de cocktails uit de tijd van de drooglegging nieuw leven inblazen. Toen maakte men cocktails om de spirits drinkbaar te maken en wij willen aantonen dat recepten met smaakvolle, moderne spirits niet aan kracht inboeten en dat een sterke drank van goeie kwaliteit ook in een cocktail thuishoort. We werken met karaffen, zonder labels of merken. Maar alle dranken zijn wel van hoogwaardige kwaliteit." De cocktails worden trouwens gecombineerd met tapas en fingerfood. Ook de mysterieuze sfeer, het heimelijke willen ze koesteren. Daarom dan ook geen adres. Enkel de verwijzing naar de Instagrampagina jungle_thebar. Jungle is 10 weken lang open, tot 28 oktober. Dit op dinsdag, woensdag en zondag van 18 uur tot middernacht en op vrijdag en zaterdag van 17 tot 1 uur. (CDR)