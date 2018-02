Josephine Vintioen op tweede plek bij Open Vld 07 februari 2018

02u32 0

Open Vld maakte eerder al bekend dat Piet Delrue hun lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Nu losten ze ook de naam van hun nummer twee. Hierbij kiezen ze met Josephine Vintioen (29) naar eigen zeggen voor verjonging, enthousiasme en inzet. Josephine is zaakvoerder van de gekende Spaanse traiteurzaak Tio Paco. Ze is ook voorzitster van Jong Vld Roeselare en bestuurslid van Jong Vld West-Vlaanderen. Het worden haar eerste gemeenteraadsverkiezingen. (CDR)