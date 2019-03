Jongeren slaan man die hen op wangedrag wijst: zes maanden cel Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

13u08 0 Roeselare Drie jongemannen uit Moorslede en De Panne zijn veroordeeld tot een celstraf van zes maanden omdat ze op 14 november 2017 een man enkele rake klappen hadden gegeven in Roeselare.

Jens V. (24) uit Moorslede, Marvin V. (21) uit Moorslede en Robin D. (21) uit De Panne waren op 14 november 2017 aan het plassen in de koffer van een auto. Een voorbijganger wou zijn burgerplicht doen en wees de jonge kerels op hun wangedrag, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Het trio gaf de man enkele rake klappen waardoor hij een week arbeidsongeschikt was. Naast de gevangenisstraf moeten ze ook een boete van achthonderd euro betalen. Aan het slachtoffer moeten ze een schadevergoeding van 3.672,04 euro betalen.