Jongeren leven zich uit tijdens Buurtsport Cup 20 februari 2018

02u40 0

Buurtsport Roeselare organiseerde voor de derde keer een minivoetbaltoernooi, de zogenaamde Buurtsport Cup. Ze verwelkomden tien ploegen in de sporthal van Onze Kinderen, wat goed is voor ongeveer 65 jongeren tussen 16 jaar en 22 jaar. Na de groepsfase, speelde elke ploeg nog een finale match voor hun plaats in de top 10. Dit betekende vijf wedstrijden per ploeg.





(CDR)