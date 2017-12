Jongere generatie neemt fakkel over bij bakkerij Java OUDE GENERATIE PLANT NIEUWE WINKEL SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u32 0 Sam Vanacker Rik Muylle en Christine Bruneel geven de zaak door aan zoon Stijn en schoondochter Ann-Sophy. Kleine Fenn (15 maanden) mocht ook op de foto. Roeselare Dit weekend staan Rik Muylle (56) en zijn echtgenote Christine Bruneel (54) voor de laatste keer achter de toog in bakkerij annex tea-room Java in de Hoogleedsesteenweg. Vanaf volgend weekend geeft het koppel na 33 jaar de fakkel door aan zoon Stijn en zijn echtgenote Ann-Sophy Dewachter. Bakker Rik denkt echter nog lang niet aan zijn pensioen. In 2019 opent hij een nieuwe zaak in de Sint-Amandsstraat.

Bakkerij Java heeft 29 jaar aan het Roeselaarse Stationsplein gezeten en verhuisde vier jaar geleden naar de Hoogleedsesteenweg. Ann-Sophy (27) en Stijn (28) draaien al een hele tijd mee in de zaak, maar vanaf 2018 staan de twee er alleen voor.





"We gaan verder op de weg die mijn schoonouders insloegen", legt Ann-Sophy uit. "De recepten van Rik behouden we, maar we gaan vooral in de tea-room het aanbod ietsje uitbreiden met natuurlijke producten. Zo zullen er straks ook plantaardige pannenkoeken op het menu staan."





Open atelier

De overdracht van de zaak betekent echter niet dat bakker Rik nu op z'n lauweren gaat rusten, integendeel.





"Ik start met een boetiekje in de Sint-Amandsstraat ter hoogte van nummer 110", verklapt hij. "Roeselare heeft nood aan een ambachtelijk winkeltje met streekproducten. Te veel ketens zijn niet goed voor de charme van de stad en die tendens wil ik helpen tegengaan. Er komt een open atelier waar ik koekjes, confituurtjes en andere artisanale patisserie ga maken en ook een zaaltje dat mensen zullen kunnen afhuren. De nieuwbouw zou klaar moeten zijn in 2019."