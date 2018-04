Jongeman beroofd op Grote Markt 17 april 2018

Op de Grote Markt in Roeselare is de 23-jarige inwoner Jean-Louis Degryse overvallen. De jongeman was zaterdagnacht rond 3.30 uur na een avondje stappen op weg van Bistro Botanique naar Pita Ramses toen er plots een BMW naast hem stopte. Er sprongen vier inzittenden uit die in gebrekkig Nederlands geld eisten. Toen Jean-Louis niet onmiddellijk op hun eis inging, duwden ze hem op de grond en schopten tegen zijn arm. Ze gingen met zijn portefeuille aan de haal en stoven te voet en met de BMW weg. De portefeuille kon in de buurt van De Munt teruggevonden worden. Het geld, zo'n 65 euro, bleek verdwenen. "Triest dat zoiets in mijn eigen stad kan gebeuren", vindt Jean-Louis. "Ik heb de indruk dat steeds meer gasten op straat op zoek zijn naar geweld en geld." (LSI)