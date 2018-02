Jongeman (26) krijgt contactverbod met familie 08 februari 2018

Op de rechtbank in Kortrijk werd gisterenmorgen een 26-jarige jongeman veroordeeld tot dertig maanden voorwaardelijke celstraf voor het afpersen van oudere mensen wiens vertrouwen hij had gewonnen. Ook brak hij op twee januari vorig jaar binnen in het huis van zijn grootmoeder om haar tien euro af te troggelen aan haar bed. De dame van 83 jaar schrok zich kapot en gaf uit schrik voor haar kleinzoon de man het geld. Dieter W. werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor het gewelddadig afpersen van zijn ouders en grootouders. De vader van Dieter W. vroeg aan de rechter om hem een contactverbod op te leggen met zijn familie, de rechter is daarin gevolgd. Dieter W. mag zich niet meer in de straten van zijn familieleden begeven. Met de dertig maanden voorwaardelijk, krijgt de jongeman volgens de rechter nog een kans. "Het is de allerlaatste kans die hij krijgt", beloofde rechter Scherrens aan de vader van de jongeman. "Van zodra ik hem hier opnieuw zie, zal ik geen genade kennen." (AHK)