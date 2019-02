Jonge bestuurster (21) lichtgewond na klap

op kruispunt VHS

24 februari 2019

17u54 0

De hulpdiensten repten zich zaterdagmorgen iets over negen uur naar het kruispunt van de Kachtemsestraat en de Rumbeeksegravier in Roeselare. Daar botsten twee auto’s. Rosalie V. (21) uit Lievegem kwam uit de Rumbeeksegravier gereden en zag te laat de wagen van Romain H., die de Kachtemsestraat volgde in de richting van Izegem. De klap was vrij hevig. Rosalie V. werd voor observatie naar het AZ Delta gebracht. Romain H. bleef ongedeerd. Op het kruispunt gebeurden in het verleden al meer ongevallen. De zichtbaarheid is er aan een zijde eerder beperkt door een groenscherm.