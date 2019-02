JONGCD&V bevrijdt al joggend de straten van zwerfvuil CDR

13 februari 2019

06u43 0 Roeselare Een delegatie van JONGCD&V Roeselare is zopas gaan ‘ploggen’. Al joggend raap je zwerfvuil op, een trend die overgewaaid komt uit Scandinavië.

In een half uur ‘plogden’ ze in en rond de Kazandstraat 218 flesjes en blikjes en een hele vuilzak afval bijeen. “We waren onder de indruk van hoeveel zwerfvuil er in de bermen slingerde”, zeggen co-voorzitters Stephanie Davidts en Sander Braeye. “Veel bierblikken, maar ook plastic folie, isolatiemateriaal en zelfs maandverband. Ook volgende maand gaan we weer op pad en doen we mee aan de zwerfvuilopkuisdag op 23 maart.”

Initiatiefnemer van de actie was gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere. “Hopelijk zetten we met onze plogging-actie andere Roeselarenaars aan om hetzelfde te doen. Had statiegeld bestaan, dan hadden we in dat half uur voor 54,5 euro aan blikjes en flesjes opgeraapt, terwijl we ook vijfhonderd calorieën hebben verbrand. Met een kleine inspanning kun je al heel wat zelf doen voor het milieu.”