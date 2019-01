Jong Groen en JNM roepen op tot spijbelen voor klimaat CDR

28 januari 2019

08u56 0

Voor de vierde keer al wordt er donderdag gespijbeld voor het klimaat. Hoewel er vorige week niet minder dan 35.000 jongelui op straat kwamen, bleef het aantal deelnemende leerlingen uit de Roeselaarse scholen de voorbije weken uiterst beperkt. Maar dit zou donderdag wel eens anders kunnen zijn. Jong Groen Roeselare en JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) Roeselare roepen de Roeselaarse jeugd namelijk via Facebook op om ook hun stem te laten horen voor een duurzamer en ambitieuzer klimaatbeleid. “Wij zijn de generatie die met de gevolgen van klimaatverandering zal moeten leven en dit pikken wij niet meer”, klinkt het. “Daarom roepen we de Roeselaarse jeugd op om mee te gaan betogen in Brussel. We spreken af op donderdag 31 januari om 11.44 uur op perron twee in het station van Roeselare om de trein te nemen. We komen om 13.27 uur toe in Brussel Centraal voor de optocht die om 14 uur van start gaat.” Ze roepen ook op om spandoeken of borden met creatieve leuzes me te nemen. Of de Roeselaarse scholen donderdag leeg zullen lopen is voorlopig een vraagteken. Amper 18 jongeren bevestigen tot nu toe hun deelname, 97 zijn geïnteresseerd.