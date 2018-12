Jong en oud timmert aan betere natuur Sam Vanacker

17u40 0 Roeselare Om de voorraad voederbakjes, nestkastjes en insectenhotels aan te vullen organiseerde Natuurpunt Mandelstreke zaterdagnamiddag al voor het 21ste jaar op rij een ‘Kersttimmer- en doe’-activiteit, waar jong en oud samen aan het timmeren sloeg voor de natuur.

Een dertigtal handige harry’s ging in op de uitnodiging en kwam de handen uit de mouwen steken in een loods in de Verbrandhofstraat. Alles samen werden er vijftien gierzwaluwbakken en vijfenveertig insectenhotels in elkaar geknutseld.

“Een mooi resultaat”, klinkt het bij coördinator Piet Desmet. “Overweg kunnen met hamer en tang was dan ook helemaal geen vereiste. Iedereen kon z’n creativiteit botvieren bij het vullen van insectenhotels door gaatjes in houtblokken te boren of door stengels van planten samen te binden. Al lieten we het meer delicate timmerwerk wel over aan onze meer ervaren timmeraars. Los van het eigenlijke werk is het ook gewoon bijzonder leuk dat jong en oud samen kunnen werken op dezelfde activiteit.”

Na afloop kregen alle knutselaars een kopje verse chocomelk en een stukje gebak. Wie dat wou, kon z’n eigen creatie meenemen naar huis aan de prijs van het materiaal.