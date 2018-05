Jong CD&V wil snellere omschakeling elektrische bussen 26 mei 2018

02u51 0

Jong CD&V Roeselare roept op om sneller om te schakelen naar elektrisch busvervoer. De jongeren willen de druk op De Lijn opvoeren om over te gaan tot actie.





"Als snelst groeiende centrumstad van West-Vlaanderen heeft Roeselare een voorbeeldrol op te nemen. Waarom kunnen we van de elektrische bussen geen moderne tram maken?", stelt voorzitter Sander Braeye. "Het aankopen van elektrische bussen brengt grote investeringen met zich mee", pikt Margot Wybo in. "Maar als men de investering spreidt over enkele jaren, weegt dit minder op de kostprijs van openbaar vervoer en kunnen we vroeger werk maken van de luchtkwaliteit." De CD&V-jongeren betreuren dat minister Weyts en De Lijn recent nog dieselbussen kochten terwijl hij in februari berichtte dat tegen 2025 in alle 13 centrumsteden enkel nog elektrische bussen mogen rijden.





(CDR)