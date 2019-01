Johan Vergote, Jelle Wallays en Jurgen Ingels kanshebbers voor Award Persoonlijkheid CDR

17 januari 2019

Het Awardscomité maakte zopas de drie finale kandidaten voor de Award Persoonlijkheid van het jaar 2018 bekend. De eigenlijke winnaar wordt tijdens de galashow van de Roeselare Awards op 26 januari in het Fabriekspand verkozen. De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar extra in de kijker bracht. De drie eindlaureaten zijn Johan Vergote, gezicht van Uitgeverij Bibliodroom die onder meer ‘Honderd Herkenbare Roeselarenaars’ publiceerde, renner Jelle Wallays die een etappe won in de Ronde van Spanje en succesvol techondernemer Jurgen Ingels.

De kaartenverkoop voor de 22e Awards is trouwens stopgezet. Het event is uitverkocht.