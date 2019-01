Jobs op de tocht door besparingen bij AZ Delta CDR

10 januari 2019

17u41 2 Roeselare AZ Delta moet tegen eind dit jaar dertien miljoen euro besparen om financieel gezond te blijven. Dat laat de directie van het ziekenhuis weten in een persbericht als reactie op een syndicale actie. Het ziekenhuis wil zoveel mogelijk naakte ontslagen vermijden.

Er heerst onrust bij het personeel van AZ Delta. Vanmorgen was er een syndicale actie waar het ziekenhuis nu op reageert met een persbericht. Daaruit blijkt dat het ziekenhuis tegen eind dit jaar dertien miljoen euro moet besparen door besparingen in de gezondheidszorg. De raad van bestuur keurde een actieplan goed dat ook besproken werd met de medische raad. “AZ Delta wil niet besparen op de lonen van het personeel en de artsen en wil ook geen hogere kosten opleggen aan patiënten”, klinkt het persbericht.

“Door gezamenlijke aankopen te doen met de andere ziekenhuizen in het netwerk, wordt bijvoorbeeld de aankoop van medicatie en materialen ook goedkoper. Onvermijdelijk zullen we ook het medewerkersbestand moeten herschikken. Een aantal diensten worden gereorganiseerd en gecentraliseerd, waardoor we met een teveel aan medewerkers zullen zitten. De centralisatie van de keuken en het lab zijn daar voorbeelden van. Maar we zullen voor die mensen een andere taak binnen AZ Delta zoeken. We gaan zo veel mogelijk naakte ontslagen vermijden.”