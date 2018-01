Joachim Van Dycke: "Een driepunter is meer dan welkom" 02u26 0

Tweede provinciale A

Club Roeselare zit nog in volle degradatiestrijd, maar de mannen van coach Jo Cappelle hebben een goed oog in een goede afloop. Ook nieuwkomer Joachim Van Dycke, woonachtig in Oostende en koerier voor een laboratorium, herstart zondag op het veld van Beernem met een goed gevoel.





"Ik kwam over van De Haan", legt de 27-jarige centrale verdediger uit. "Vorig jaar zag coach Jo Cappelle me aan het werk en gezien De Haan zakte, wou ik toch in tweede provinciale blijven voetballen. Ik kon me vinden in het project van Club Roeselare en ben blij in een jonge en dynamische ploeg terechtgekomen te zijn. Tegen Heist en Bredene boekten we een deugddoende zes op zes, maar die laatste nederlaag in de derby tegen De Ruiter kwam wat ongelegen. In de stand is alles nog mogelijk en als we hetzelfde spelniveau van voor nieuwjaar kunnen halen, zouden we niet in de problemen mogen komen. Een plaats in de middenmoot is zeker haalbaar. Vandaar dat het belangrijk wordt om het nieuwe jaar goed in te zetten. Zondag trekken we naar Beernem en een driepunter zou voor ons meer dan welkom zijn." (BPN)