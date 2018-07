Jo Willemyns directeur H. Kindsheid 03 juli 2018

02u45 0

Het Klein Seminarie in Roeselare nam afscheid van leerkracht, klastitularis en graadcoördinator Jo Willemyns. Hij verlaat echter Scholengroep Sint-Michiel niet, want Jo wordt de nieuwe directeur van Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie. (CDR)