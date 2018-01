JNM Roeselare na 53 jaar onder dak EINDELIJK EIGEN LOKAAL VOOR JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU CHARLOTTE DEGEZELLE

02u38 0 Joke Couvreur Antoon Verkinderen, Mien Demunster en Jana Demunster zijn uiteraard in de wolken met het eigen lokaal voor JNM Roeselare. Roeselare Feest bij de Jeugdbond voor Natuur en Milieu afdeling Roeselare, of kortweg JNM Roeselare. 53 jaar na de oprichting van de jeugdbeweging, momenteel goed voor 63 leden, hebben ze voor de allereerste keer een eigen lokaal. Voortaan vind je hen langs de Beversesteenweg 310, naast Flink & Fris, in het lokaal waar KLJ Beveren tot vorig jaar gehuisvest was.

In 1965 richten enkele jongeren de Belgische Jeugdbond Natuur op. Hun doel: spelen en werken in en leren over de natuur. In 1983 fuseerden ze met De Wielewaal en was JNM Roeselare officieel een feit. 53 jaar na de start is 2018 voor JNM Roeselare nu al een historisch jaar. Voor de eerste keer ooit beschikken ze over een eigen lokaal.





"Een tiental jaar terug beschikten we even over een bergruimte. Die barak huurden we op de privémarkt waardoor dit al snel financieel niet meer haalbaar was. Maar een echt lokaal, zoals elke andere jeugdbeweging in de stad, dat was ons tot nu toe vreemd", vertellen Antoon Verkinderen (18), Mien (17) en Jana (15) Demunster.





Maar hoe pak je dat als jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar aan, zo zonder lokaal?





"Voor activiteiten in de winter huurden we al eens een lokaal op TRAX of het Kerelsplein, maar de rest van het jaar waren wij steeds buiten te vinden. We spraken telkens af ter hoogte van een bos of natuurdomein waar onze activiteit plaatsvond. Voor vergaderingen belandden we in een zaaltje van een café of bij iemand thuis. Ideaal was het niet, maar we waren eigenlijk niets anders gewoon."





Blijven mailen

Al ettelijke jaren kloppen verschillende generaties JNM aan bij Stad Roeselare met de vraag hen onder dak te helpen. "Maar tot nu toe bleef het bij beloftes", weet Antoon. "Maar in 2017 ben ik blijven mailen en aandringen en dit met resultaat." Nadat KLJ Beveren door gebrek aan opvolging de handdoek in de ring gooide, kwam hun lokaal langs de Beversesteenweg vrij.





Krommebeekbos

"En sinds 1 januari is het nu onze eigen stek. Perfect want achter het lokaal is men bezig met de aanplant van het Krommebeekbos dat 35 hectare moet worden", glundert Antoon. "Eindelijk hebben we een uitvalsbasis al zullen we nog altijd veel in de vrije natuur te vinden zijn. Maar ik ben zeker dat een lokaal tot extra leden zal zorgen. Ook naar naambekendheid toe is een eigen stek goed."





"Op 20 januari plannen we hier onze eerste activiteit met de leden. Het wordt een feestje om te vieren dat we eindelijk een lokaal hebben, en tegelijkertijd gaan we de ruimte inrichten en onze eigen stempel er op drukken. Die logo's van de KLJ moeten overschilderd worden", knipoogt Mien.





Meer info op www.facebook.com/JnmRoeselare en www.jnm.be/roeselare.