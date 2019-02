Jeugdraad droomt over jeugdhuis: “De gedrevenheid en het enthousiasme zijn er al” CDR

De Roeselaarse jeugd mist een jeugdhuis in eigen stad. Dat blijkt uit het participatietraject dat de stad opzette met Globaal Kabaal. “Eind vorig jaar brainstormden we al over wat we anders zouden willen zien aan Roeselare”, vertelt Marieke D’hoop, voorzitter van de Roeselaarse jeugdraad. “Daar kwamen enkele ideeën uit waaronder ook een jeugdhuis.” Roeselare had 13 jaar lang een eigen jeugdhuis, tot DieZie in 2012 de deuren sloot. “Afgelopen weekend zaten we opnieuw met een groepje samen om verder na te denken. Daar hoorden we dat heel wat jeugdverenigingen vragen partij zijn naar een stek waar ze over informeel kunnen samenkomen, elkaar leren kennen, mekaar inspireren en prikkelen om te komen tot nieuwe initiatieven. Opnieuw kwam het idee van het jeugdhuis bovendrijven en we lanceerden op Facebook een poll. De reactie was overweldigend.” 308 mensen lieten al hun stem horen, waarvan 287 mensen aangeven bereid te zijn om mee te werken aan een jeugdhuis. “Het zijn niet duidelijk gewoon een paar enkelingen die graag een Roeselaars jeugdhuis willen”, gaat Marieke verder. “Nu is het aan ons om een concept uit te dokteren, op kruistocht te gaan om mensen mee te krijgen in ons verhaal, na te gaan wat de valkuilen zijn, hoe andere jeugdhuizen het aanpakken,… Dit alles om een Roeselaars jeugdhuis concreet te maken. De gedrevenheid en het enthousiasme zijn er al.”