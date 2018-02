Jeugdbewegingen stappen in huwelijksbootje 26 februari 2018

Geen traditioneel huwelijk tussen man en vrouw zondagmiddag, wel een trouw tussen twee Krottegemse jeugdbewegingen. Meisjeschiro 't Vloke en jongenschiro Trefferke traden er op ludieke wijze in het huwelijksbootje en bezegelden zo de toenadering die ze al langer tot elkaar zochten. Hun nieuwe naam is chiro Vlotterke.





"We gaven elkaar symbolisch het jawoord met een korte huwelijksceremonie", vertelt hoofdleider Sander Vandeburie. "We organiseren al jaren samen activiteiten, maar de eigenlijke werking op zondag is nog altijd gescheiden. Er was altijd wel iets dat een fusie tegenhield, maar dit jaar sloeg de vlam echt in de pan tijdens onze gezamenlijke startvergadering."





Dat beide chiro's de samensmelting niet lichtzinnig oppakken, bewijst hun begeleidingstraject. "Een soort voorhuwelijkse counseling samen met het Gewest", legt Sander uit. "Nu zijn we klaar voor het echte werk. Door de fusie zullen we een werking voor negentig leden op poten kunnen zetten, al gaat die officieel pas op 1 september in, bij de start van het nieuwe werkjaar." (VDI)