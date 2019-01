Jeugdateljee organiseert Spaghettifeest CDR

10 januari 2019

14u18 0

In februari organiseert het Jeugdateljee, een jeugdbeweging voor kinderen en tieners met een beperking, naar jaarlijkse gewoonte hun spaghetti-avond. Omdat het altijd een groot festijn is, werd besloten om de naam aan te passen aan al die feestvreugde. Iedereen is dan ook op zaterdag 16 februari tussen 18 en 21 uur welkom op het Spaghettifeest dat plaatsvindt in zaal De Kiem langs de Sint-Hubrechtsstraat. De opbrengst van het Spaghettifeest gaat integraal naar het zomerkamp van het Jeugdateljee. Kaarten kosten 12 euro voor volwassenen, zes euro voor kinderen. Wie een vrijetijdspas heeft, betaalt acht euro als volwassenen en vier euro per kind. Er zijn ook steunkaarten te koop tegen drie euro en ook je bord spaghetti afhalen is een optie. Inschrijven kan tot 9 februari via jeugdwerk@vocopstap.be of op 051/20.65.69. Er is ook vegetarische spaghetti voorzien en voor de kinderen is er animatie.