Jennifer maakt indruk op Natalia met ‘I’ve Only Begun To Fight’ Sam Vanacker

23 februari 2019

08u54 0 Roeselare Jennifer Berton stoot door naar de volgende ronde in The Voice van Vlaanderen. De Roeselaarse zangeres bracht vrijdagavond tijdens de Blind Auditions een indrukwekkende versie van ‘I’ve Only Begun To Fight’, nota bene een nummer van jurylid Natalia. Alle vier de juryleden drukten af. Jennifer koos - uiteraard - voor Natalia.

De stem van Jennifer (26) maakte meteen indruk op de jury. Een zichtbaar ontroerde Natalia stapte na het optreden het podium op en gaf Jennifer een knuffel, waarop ze samen spontaan nog eens het refrein van het nummer herhaalden. Op een beter resultaat had de Roeselaarse niet kunnen hopen.

“Natalia is m’n grote voorbeeld”, aldus Jennifer. “Vlaanderen zag haar uitgroeien van een gewoon meisje tot een echt podiumbeest en dat is exact wat ik zelf ook wil. The Voice moet een leerschool worden waar ik sterker uitkom.” Jennifer (26) timmert al sinds haar vijftiende aan een zangcarrière en was eerder ook al te zien in Belgium’s Got Talent.

Ondanks al die podiumervaring hadden de zenuwen haar stevig te pakken. “Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel stress kon hebben achter een micro. Het was alles of niets. Ofwel blies ik Natalia omver, ofwel ging ik compleet de mist in. ’k Had wel het geluk dat mijn hondje Loekie, mijn beste vriend en grote steun en toeverlaat, aanwezig mocht zijn. VTM heeft hiervoor een uitzondering gemaakt en voor mij maakte dat toch wel een verschil.”

Bekijk hieronder haar optreden: