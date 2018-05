Jennifer Berton zingt voor rouwende kinderen OPBRENGST SINGLE AVE MARIA GAAT NAAR VZW SAYING GOODBYE CHARLOTTE DEGEZELLE

17 mei 2018

02u41 0 Roeselare De Roeselaarse zangeres Jennifer Berton (25) is de nieuwe ambassadrice van de Beselaarse vzw Saying Goodbye, een vereniging die rouwkampen organiseert. Zij schenkt de opbrengst van de verkoop van haar single Ave Maria integraal aan de vzw.

Jennifer Berton weet wat het is om onverwachts afscheid te moeten nemen van een belangrijk persoon in je leven. In 2012 overleed haar oma Bertha Doom, die haar grotendeels opvoedde, terwijl Jennifer op vakantie was. "Toen ik thuiskwam, was haar kamer leeg. Ik had beloofd om sterk te zijn en wou er zijn voor mijn zusje. Daardoor kwam ik niet toe aan rouwen en kwam de grote klap later", vertelt Jennifer.





Belgium's Got Talent

Kort na het overlijden van haar grootmoeder schreef Jennifer, die haar eerste single 10 jaar geleden uitbracht, een Nederlandstalige tekst op Beyoncés Ave Maria als eerbetoon voor haar oma. In 2015 bracht ze het nummer in het VTM-programma Belgium 's Got Talent en kwam zo de belofte na aan haar oma dat ze ooit zou schitteren op tv. Jennifer kreeg een staande ovatie, maar sprong ook in het oog bij Frédérique Vanassche, de bezielster van de vzw Saying Goodbye. "Toen we in 2015 met de vzw startten, wilden we graag een lied dat er bij paste. Dat is leuk voor de kinderen, zorgt voor herkenning en verbinding. Muziek is een troost, een houvast. Ave Maria leek ons direct perfect", zegt Frédérique.





Clip op rouwkamp

Over de vraag om ambassadrice te worden van de vzw Saying Goodbye moest Jennifer geen twee keer nadenken.





"Ik voel me hiervoor geroepen. Het is als thuiskomen", glundert Jennifer. Nu is Jennifers eerste wapenfeit voor de vzw realiteit. Ze lanceerde 'Ave Maria' op single en nam tijdens een rouwkamp samen met de kinderen de bijhorende clip op. "De opbrengst van de single gaat integraal naar de vzw", zegt ze. "Ik heb heel lang niets met dit lied gedaan omdat het voor mij te emotioneel was om het te brengen, en het blijft moeilijk voor mij. Maar het is een nummer waar velen zich kunnen in herkennen en dat hen kan helpen."





Tranen

Bij vzw Saying Goodbye zijn ze alvast laaiend enthousiast over de samenwerking. "Jennifer past perfect in ons plaatje", aldus Frédérique. "Ze weet wat het is om te rouwen en heeft een enorme klik met de kinderen. In april nam ze twee dagen deel aan ons rouwkamp. Toen ze Ave Maria bracht, vloeiden de traantjes rijkelijk. Bovendien zien we dat de kinderen opkijken naar Jennifer, zich goed voelen bij haar en zich ook openstellen."





In augustus tekent Jennifer alvast weer present tijdens een rouwkamp.





De single 'Ave Maria' wordt op 7 juni om 19 uur voorgesteld aan de pers in The Script aan de President Kennedylaan 100 D in Kortrijk (onder Kinepolis). Ook fans kunnen er bij zijn mits een bijdrage van 10 euro. In ruil krijgen ze de fictieve single en een glaasje bubbels. De opbrengst gaat naar de vzw Saying Goodbye.





Ave Maria is te koop via https://itunes.apple.com/us/album/ave-maria/1380428050?i=1380428607. Meer op www.saying-goodbye.be en www.jennifer-berton.be.