Jempi-biertje voor overleden wielerlegende HULDE OP 70STE VERJAARDAG JEAN-PIERRE MONSERÉ CHARLOTTE DEGEZELLE

05 september 2018

02u42 0 Roeselare 47 jaar na zijn overlijden dragen veel Roeselarenaars wielerlegende Jean-Pierre Monseré nog altijd in het hart. Op zaterdag 8 september, wat zijn 70ste verjaardag had moeten zijn, herdenken De Beverse Schuimkraagproevers en de Koninklijke Wielerclub De Mandelzonen hem tijdens het streekbierenfestival Beveren Hopt. Zij lanceren het Jempi-bier, met een passend etiket.

Jean-Pierre Monseré was amper 22 jaar toen hij in 1970 in het Britse Leicester wereldkampioen wielrennen werd. Roeselare was euforisch. Maar amper enkele maanden later was de stad in diepe rouw. Op 15 maart 1971 nam Jempi deel aan een kermiskoers in Retie. Hij kwam er frontaal in botsing met een auto in de graskant en overleed ter plaatse. Voor eeuwig wereldkampioen.





Quasi een halve eeuw na het drama leeft Monseré verder in Roeselare. Volgend jaar krijgt hij een standbeeld en jaar na jaar organiseert Koninklijke Wielerclub De Mandelzonen de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Op zaterdag 8 september zou Jempi 70 jaar geworden zijn, een geschikt moment om hem te herdenken. "Net die dag organiseren wij de vierde editie van ons streekbierenfestival Beveren Hopt", vertelt Marco Lombaert, voorzitter van de Beverse Schuimkraagproevers. "Dit traditioneel op de parking net naast de Beverse begraafplaats, waar Jean-Pierre Monseré rust. We moeten hier wel bij stilstaan."





Blijvertje

Monseré was in z'n jeugdjaren al een zegekoning en die fietsmicrobe wil de organisatie graag doorgeven aan de jeugd. "Voor hen voorzien we gekke fietsjes", weet Marco.





"Daarnaast serveren we het gloednieuwe Jempi-bier, een realisatie van de Koninklijke Wielerclub De Mandelzonen. Zij wilden de figuur van Monseré in de kijker zetten naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. "We kozen om dat te doen met een biertje. Jean-Pierre zelf ook dronk al eens graag een Rodenbach", zegt Rino Vandromme, voorzitter van De Mandelzonen. "De Jempi is gebrouwen door Brouwerij De Feniks. Het is een blond biertje van 6,4 graden. Bij mij zit het nu al steeds in de koelkast. De familie van Jean-Pierre staat 100 procent achter ons initiatief en is dankbaar dat we de herinneringen aan hem levendig houden. De opbrengst van het biertje, dat ondertussen ook te koop is in de Roeselaarse drankenhandels en in tal van cafés, gaat naar onze vzw en dus naar de organisatie van de Grote Prijs. We hopen dat de Jempi een blijvertje wordt."





Beveren Hopt kan je bezoeken op zaterdag 8 september van 16 tot 24 uur, op zondag 9 september van 11 tot 20 uur op de parking langs de Beversesteenweg. Je kan er naast het Jempi-biertje nog een 50-tal andere West-Vlaamse bieren proeven. Meer op www.beverenhopt.be en www.gpmonsere.be.