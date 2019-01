Jelle Wallays is de Roeselaarse Persoonlijkheid van 2018 CDR

27 januari 2019

Tijdens het gala van de Roeselare Awards in het Fabriekspand is Jelle Wallays, renner bij Lotto Soudal en vorig jaar nog etappewinnaar in de Ronde van Spanje, uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het jaar 2018. De 820 aanwezigen verkozen hem boven uitgever Johan Vergote van Bibliodroom en techondernemer Jurgen Ingels. Wallays kon echter zelf niet aanwezig zijn aangezien hij aan het koersen is in Argentinië.

Voor de vijfde keer in het 22-jarige bestaan van de Roeselare Awards werd ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Die ging naar Paul Ameloot die het schopte van kleine zelfstandige met Stereo House tot stichter van verlichtingsgigant Deltalight. “Deze award is echt een grote eer, een enorme erkenning”, reageert hij. “Maar tegelijkertijd betekent deze award het einde van m’n carrière. De nieuwe generatie heeft het roer nu in handen.”

Daarnaast werden nog zeven andere awards uitgereikt. Wijnhandel Thyrsus, gekend van onder meer de underground supperclub WILD, won in de categorie winkelbeleving, Goddeeris sleepte met de ‘We are industrious’-campagne de award voor marketing in de wacht en Maister werd bekroond voor hun nieuwbouw aan de Ovenhoek. Kapper en pruiken Nathalie Nowé won de award renovatie, VISIX mag zich bedrijf van het jaar noemen en Samyn Wonen is handelaar van het jaar. De Staerters Award ging tot slot naar Exposure.