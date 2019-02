Jean-Pierre Coopman krijgt Lifetime Boxing Award op Roeselaars boksgala VDI

18 februari 2019

10u09

Bron: VDI 2 Roeselare Op de eerste editie van het Roeselaarse boksgala werd oud-bokser Jean-Pierre Coopman in de bloemetjes gezet. De bokser uit Ingelmunster hield ooit nog een café in Roeselare open en heeft dus wel een band met onze regio.

Net voor de huldiging toonde de organisatie een filmpje met daarin een mooie terugblik op de carrière van Coopman. Daarin was er uiteraard speciale aandacht voor zijn legendarische kamp tegen Muhammad Ali in 1976. Tom Noyez uit de entourage van bokser Yves Ngabu sprak lovende woorden over Coopman. “Hij is een icoon die boksen in ons land uit de schaduw heeft gehaald en populair heeft gemaakt bij jongeren. Hij was een inspiratie voor de volgende generatie en daarom schenken we hem een Lifetime Boxing Award.”

Coopman reageerde dankbaar. “Ik ben vereerd dat ik zoveel jaar later nog die erkenning krijg. Ik wil iedereen hiervoor bedanken. De kamp tegen Ali blijft nog altijd het mooiste moment uit mijn carrière. Ik word er nog dagelijks over aangesproken.”

Kers op de taart van de feestavond was het terugschenken van de EBU-belt die Coopman ooit gewonnen heeft toen hij Europees kampioen werd. Sponsor Xavier Van Honsebrouck had die kunnen bemachtigen en schonk hem terug aan de man die hem ooit won.