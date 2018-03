Jean-Paul bakt weer brood in De Vossemolen 02 maart 2018

02u44 0

Drie jaar voor z'n pensioen en 12 jaar nadat hij z'n allerlaatste broden bakte, heropent Jean-Paul Vinckier (58) samen met echtgenote Marleen Swaenepoel (47) bakkerij De Vossemolen aan de Moorseelsesteenweg als warme bakkerij/delicatessenzaak. Vinckier is derde generatie van een bakkersfamilie en sinds z'n 21ste actief in de zaak. "In 2006 sloten we de bakkerij. We waren niet meer mee met onze tijd", vertelt Marleen. Beiden gingen werken, maar na twee jaar miste Marleen de winkel en verrees De Vossemolen als koude bakkerij. "Een jaar geleden begon ik plannen te maken. Ik wou wat meer verdienen door m'n aanbod uit te breiden. Ik dacht aanvankelijk enkel aan groenten en fruit maar voor ik het wist stond het concept van een ambachtelijke brood- en banketbakkerij annex delicatessenzaak met ook charcuterie, kaas, belegde broodjes, groenten en fruit, wijnen, allerhande specialiteiten,... op papier." Jean-Paul gaat dus opnieuw bakken. "Ik heb me wat moeten bijscholen", lacht hij. "Ik had op m'n job wel goeie uren, maar ik ben geboren in een zelfstandig nest en dat ligt me toch meer."





Ook zijn vader, Paul Vinckier (90), houdt een oogje in het zeil. "Hij is 'preus' dat De Vossemolen weer een warme bakkerij is", aldus Marleen. De Vossemolen kreeg de voorbije maanden een grondige make-over.





Op 9, 10 en 11 maart staat een openingsweekend gepland. Vanaf dan kan je er elke dag terecht van 6.30 tot 18.30 uur, uitgezonderd op dins- en woensdag. (CDR)