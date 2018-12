JCI-kwaliteitslabel voor AZ Delta CDR

18 december 2018

AZ Delta heeft het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI) behaald. JCI is een erkende Amerikaanse organisatie die internationale normen vooropstelt, om de zorg voor de patiënt in een ziekenhuis veilig en kwalitatief te laten verlopen. Zo worden alle procedures nauwkeurig gecheckt of ze overeenstemmen met de normen bijvoorbeeld of een patiënt goed geïnformeerd wordt en of het patiëntendossier volledig is. Er wordt gekeken of een checklist wordt overlopen vlak voor een ingreep en hoe menselijke vergissingen worden voorkomen. Het gaat ook over het gebruik en toediening van geneesmiddelen, maatregelen tegen infecties, de infrastructuur, brandveiligheid en keuringen van toestellen. JCI kijkt toe op netheid en hygiëne in het algemeen en bij de verzorging van de patiënten. In de keuken wordt nagegaan of alle hygiënische voorschriften worden opgevolgd. Daarnaast worden het beleid en het bestuur onder de loep genomen. Op een totaal van ruim 1.200 normen formuleerde JCI slechts op 35 punten een opmerking. Voor die items maakt AZ Delta nu een verbeterplan op. Het JCI- label geldt voor een termijn van drie jaar en is een opsteker in aanloop naar de ingebruikname van de nieuwe ziekenhuiscampus in Rumbeke.