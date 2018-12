Jarig Oltegoare Roeselare verrast met zaalvoetbalschoenen CDR

18 december 2018

Oltegoare Roeselare, het Roeselaarse Belgian Homeless Cup team, bestaat twee jaar. In de kerstperiode organiseert de voetbalclub voor personen die kampen met dak- of thuisloosheid tal van acties. “Op de kerstmarkt vorig weekend organiseerden we de actie Scoren for Life die 153 euro opbracht voor het Kinderkankerfonds”, weet Wouter Bossuyt. “Vandaag hebben we onze teamdag en zondag mogen wij de aftrap geven van KSV Roeselare-Union St. Gilles. De eerste klasse spelers zullen truitjes van de Belgian Homeless Cup dragen die geveild worden voor de nationale werking.” Maar de speler worden ook zelf beloond. Vandaag werden ze verrast op een bijzonder mooi cadeau: zaalvoetbalschoenen. “Met De Ronde Tafel Roeselare organiseerden we eind november de Nacht van de Ronde Tafel”, duidt Sebastien Werbrouck, voorzitter van De Ronde Tafel Roeselare. “Een deel van de opbrengst investeerden we in 15 paar nieuwe zaalvoetbalschoenen voor de ploeg. De Nachtopvang krijgt op hun beurt 15 slaapzakken.” Oltegoare Roeselare mag volgende maand ook nog rekenen op de opbrengst van de Spinning Marathon Pure Cycling die op 19 en 20 januari in Het Sacrament georganiseerd wordt.