Jaren ’90 vieren hoogtij tijdens Legendary 90’s CDR

08 april 2019

12u00 4

Legendary 90’s strijkt op zaterdag 13 april opnieuw neer in het Fabriekspand en brengt heel wat toppers uit de jaren’90 mee. Het belooft een feestje te worden dankzij niemand minder dan Sylver en Sam Gooris. Naast deze kleppers zullen ook Yves Deruyter, DJ Wout, Bjorn Verhoeven, Jan Vervloet, Bolle en Monsieur Mathieu het beste van zichzelf geven. De ticketverkoop gaat zeer vlot, maar er zijn nog kaarten te verkrijgen. Die kosten 17,50 en zijn te verkrijgen bij Deleye Roeselare, Baguetje Izegem, de Brooklyn winkels in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Waregem en via www.legendary90s.be.