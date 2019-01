Jani maakt komaf met modeblunders van Robert en Chantal in Zo Man Zo Vrouw CDR

21 januari 2019

14u26 0

Tv-stylist Jani Kazaltzis schiet deze week in het VIER-programma Zo Man Zo Vrouw een Roeselaars koppel te hulp. Robert Vandamme (48) is vrachtwagenchauffeur, maar in het weekend transformeert hij in zanger en rasechte entertainer ‘Roberto Black’. Zijn vrouw Chantal Vanderschelde (53) is z’n manager. Aan zangtalent en managing skills ontbreekt het hen niet, maar hun kledingstijl is een andere kwestie. Volgens Chantal kunnen Roberts dagdagelijkse outfits echt niet door de beugel. “Overdag loopt hij meestal rond in T-shirts en joggingbroeken. Ik vind dat echt afschuwelijk en wil hem eleganter zien”, zegt ze. Maar ook Robert is niet altijd fan van wat Chantal uit har kleerkast tovert. “Ze kleedt zich te jong. Ze moet meer tonen dat ze 53 jaar is.” Eén ding is zeker, ook Jani loopt niet meteen warm voor hun kledingkeuzes. “Ik heb altijd gezegd dat de jaren ‘90 de slechtste periode ever was en nu komt alles gewoon volledig terug... De merken en al. Ik ben ooit aangevallen door hooligans omdat ik een Kappa-trainingsbroek droeg. En terecht”, aldus Jani. Dat hij een zare kluif zal hebben aan het Roeselaars koppel is een feit. Maar of Jani er ook in slaagt om van Robert en Chantal een stijlvol showbizzkoppel te maken, dat zie je dinsdag om 20.35 uur op VIER.