Inzet circulatiemanager moet leiden tot gedragen mobiliteitsplan voor Rumbeke

19 maart 2019

Rumbeke krijgt een nieuw circulatieplan. Dat werd beslist na de hetze rond het al dan niet knippen van de Maria’s Lindestraat. Om de opmaak in goede banen te leiden wordt beroep gedaan op een circulatiemanager, een onafhankelijk expert die fungeert als verbindingspersoon en aanspreekpunt tussen de stad, het studiebureau, de bewoners en overige stakeholders binnen deze opdracht. In eerste instantie worden de verschillende problematieken, van onveiligheid voor de zwakke weggebruiker tot doorgaand zwaar verkeer, onderzocht en in kaart gebracht. “Op basis van die resultaten moeten maatregelen voorgesteld worden”, weet mobiliteitsschepen Groet Coppé (CD&V). “Nu moet onderzocht worden hoe we de problemen in kaart kunnen brengen en we, in een volgende fase, de impact van mogelijke scenario’s en maatregelen correct kunnen inschatten. Tijdens die processen zullen de bewoners actief betrokken worden. We willen samen concrete maatregelen en acties uitwerken om zo tot een gedragen oplossing te komen voor de uitdagingen waar we voor staan. Gesprekken met partners, experten en stakeholders geven een bredere kijk op de effecten van mobiliteit op de ruimere omgeving van Rumbeke. Het eindresultaat moet een gedragen mobiliteitsplan en een toekomstvisie voor de organisatie van de huidige en toekomstige verkeersstromen in Rumbeke zijn. Voorop staan de algemene principes van het mobiliteitsplan Roeselare en de toepassing van het STOP-principe. We gaan voor een aangename, toegankelijke dorpskern in Rumbeke, aangename en veilige fietsroutes met de aanduiding op welke plaats welke fietsinfrastructuur gewenst is en een vlotte doorstroming van en bereikbaarheid met het openbaar vervoer. We willen de stromen gemotoriseerd verkeerd zo organiseren dat de vlotte bereikbaarheid van het centrum en de woonzones behouden blijft en dat doorgaand verkeer uit de woonzones geweerd wordt. De infrastructuur willen we afstemmen en herinrichten in functie van het gewenste gebruik en de algemene verkeersveiligheid moet beter.”