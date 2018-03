Inwoners geven Roeselare goed rapport STAD BOEKT PRIMA SCORE VOLGENS 'STADSMONITOR' CHARLOTTE DEGEZELLE

20 maart 2018

02u31 0 Roeselare Groen, netheid, veiligheid, uitstraling van het openbaar domein, vertrouwen in het stadsbestuur,... Op al deze gebieden is Stad Roeselare er de voorbije jaren op vooruitgegaan, zo blijkt uit de Stadsmonitor. Toch zijn er ook minpunten: het busaanbod, vandalisme en de ecologische gedachte.

Uit de Stadsmonitor, die vierjaarlijks in kaart brengt hoe leefbaar de 13 Vlaamse centrumsteden zijn, blijken de investeringen in openbaar domein van de voorbije jaren vruchten af te werpen. De tevredenheid over de uitstraling van pleinen, parken, straten, ... is gestegen van 44 naar 60%. 57%, dat is 13% meer dan in '14, is tevreden over de staat van de wegen en 46%, dat is 8% meer dan in '14, over de toestand van de voet- en fietspaden. Ook de vergroening is niet onopgemerkt gebleven. 69% oordeelt dat er voldoende groen is in z'n buurt, 9% meer dan in '14, en 69% is tevreden met het aanbod groen in de stad, 11% meer dan in '14. De tevredenheid over de netheid van het stadscentrum is gestegen van 79 naar 84%, over de voetpaden en straten van 64 naar 68%. Properheid en veiligheid gaan vaak hand in hand. Vandaag de dag voelt 9% van de Roeselarenaars zich onveilig, 5% minder dan in '14. De criminaliteitsgraad is de laagste van alle centrumsteden.





Grootste stijging

Opsteker voor het stadsbestuur is dat het vertrouwen in hen met 14% is gestegen, van 23% in '14, tot 37% nu. Dat is de grootste stijging van alle centrumsteden. Ook de dienstverlening scoort goed. 81% is tevreden over de dienstverlening aan het loket. Globaal is 78% tevreden over z'n stad, 80% over z'n buurt. Dat is respectievelijk 5 en 2%, 2% meer dan in '14. 68% is fier op zijn stad.





Burgemeester Kris Declercq (CD&V) beschouwt de Stadsmonitor als een goed rapport dat de Stad kreeg van haar inwoners. "Globaal zijn we zeer tevreden met deze resultaten", reageert hij. "Roeselare hoort op vele domeinen tot de beste van de klas. Continu wordt er gewerkt om (be)leven, wonen en werken in Roeselare nog beter en gerichter aan te pakken. We zien dat nu bevestigd door toch wel heel wat positieve cijfers voor de stad." Toch is er ook nog werk aan de winkel. Zo neemt de tevredenheid over het busaanbod steeds verder af: van 73% in 2011, naar 67% in 2014 en 66% in 2017. Ook zijn er steeds meer klachten over vandalisme, onaangepaste snelheid en agressief verkeersgedrag. Ook scoort Roeselare minder dan de andere centrumsteden inzake milieubewust handelen. "Een aantal thema's waar we recent sterker op inzetten en waarvan de effecten vermoedelijk bij een volgende editie meetbaar zullen zijn, zijn nu minder zichtbaar in de resultaten. Denk maar aan het Klimaatplan, de aanwerving en inzet van extra gemeenschapswachten, de inzet van meer camera's...", besluit Declercq.