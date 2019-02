Internationale Vrouwendag: Winkels pamperen dames met stijladvies, kortingen en cava Charlotte Degezelle

27 februari 2019

09u34 0 Roeselare Vrouwen aan de macht op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag pakken Stad Roeselare en Shopping en Centrum Roeselare samen met een pak partners uit met een uitgebreid programma. Op vrijdag ligt de focus op sterke vrouwen die ijveren voor een betere wereld, op zaterdag worden de dames (en ook een beetje de heren) in de watten gelegd met stijladvies, kortingen en cava.

Beleving, nieuwe ontmoetingen en wereldse ontdekkingen. Dat is kort samengevat wat Internationale Vrouwendag dit jaar op vrijdag 8 maart in petto heeft. “We verpakken die dag de Lokaalmarkt in de Sint-Amandskerk in een vrouwvriendelijk jasje”, vertelt Delphine Lerouge, Noord-zuidconsulent bij de stad. “Fien Cools tekende 24 portretten van sterke vrouwen. Daarbij Roeselaarse dames als Heleen Debruyne en Cecile Rapol, maar ook enkele OKAN-leerlingen en internationale grote dames als Greta Thunberg en Nobelprijswinnares Ellen Johnson Sirleaf. Die portretten worden tentoongesteld op de Lokaalmarkt en we verbinden er ook een wedstrijd en zoektocht aan waarmee een kwartetspel van de 24 portretten gewonnen kan worden. Hiermee hopen we dat onze sterke vrouwen nog lang over de tongen zullen gaan. Daarnaast zijn er drie live kookdemo’s waarbij Somalische, Marokkaanse en Roemeense hapjes worden gemaakt. Onder meer actrice Machteld Ramoudt kruipt achter de kookpotten. Verder zijn er vertelmomenten met internationale verhalen voor de kinderen en is er muziek dankzij de Jazzavan en Crea Thera. Afsluiten doen we ’s avonds om 19.30 uur in ARhus. Opiniemaakster en schrijfster en Dalila Hermans en documentairemaakster Elien Spillebeen gaan er in gesprek.” Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via www.arhus.be.

Op zaterdag tonen de centrumstraten zich van hun meest vrouwvriendelijke kant. Dit met de vierde editie van het event Femme Totale. “Dit jaar zetten we er ook Homme Total bij tussen haakjes”, lacht Dorien Naert. “In alle winkels in het centrum wordt die dag de lentecollectie voorgesteld, maar er is zoveel meer. La Patka, de experten op het vlak van kledingadvies, stijladvies, kleuranalyse, make-overs,… geeft in ARhus drie unieke styling en fashion workshops voor in totaal meer dan 170 personen. VIP-kaarten hiervoor kunnen de komende dagen en weken gewonnen worden bij de winkels in het centrum. Maar ook heel wat winkels pakken zelf uit met extra’s. Zo organiseert Di Make-up demo’s, is er bij Aubergine een modeshow, worden de klanten van de winkels in de Jan Mahieustraat verwend met cava, worden de klanten bij Mamado gemaquilleerd,… Nog elke dag komen er initiatieven bij die we allemaal bundelen op onze site en Facebookpagina.”

Meer op www.west-vlaanderen.be/internationalevrouwendag, www.shoppingroeselare.be en de Facebookpagina’s Internationale Vrouwendag Roeselare en Shopping & Centrum Roeselare.