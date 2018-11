Internationaal scorend danstalent komt thuis in De Spil 16 november 2018

Roeselare is de thuishaven van heel wat (inter)nationaal danstalent.

CC De Spil wil hen graag ondersteunen, maar ook de dansers/choreografen zelf willen graag Roeselare cultureel op de kaart zetten. Alexander Vantournhout, Sarah Bostoen en Thomas Steyaert zakken de komende maanden allemaal af naar De Spil voor een thuismatch. De première van Sarah Bostoens Poetic Machine is gepland op 17 november, Thomas Steyaert brengt The Ballet of Paul Ace and Sunny Lovin op 19 januari en Alexander Vantournhout brengt Red Haired Men op 2 februari. "We doen meer dan louter lokaal talent programmeren", vertelt Bieke Demeester, programmator dans van De Spil. Die steun is meer dan welgekomen bij de artiesten die allen ook een liefde voor De Spil en Roeselare hebben. "Het is altijd thuiskomen in De Spil. Al mijn premières vinden hier plaats", aldus Sarah.





Eigen cultuurhuis

Alexander gaat nog een stap verder en werkt aan een eigen cultuurhuis in de Sint-Jorisstraat. "In de Wood Cube willen we een sociaal-artistiek project met jongeren opzetten. Vanaf 1 januari neemt Els Maes, nu nog directeur van De Schakel in Waregem, de zakelijke leiding op zich . Zelf ga ik ook minder op het podium staan en meer creëren. Roeselare mag zeker ambitieus zijn op cultureel vlak." Meer op www.despil.be. (CDR)