Internaat Zuid geeft TEJO financiële duw in de rug CDR

17 januari 2019

De internen van Internaat Zuid organiseerden samen met enkele opvoeders in december een actie in het kader van de Warmste Week. Ze verkochten verwenpakketten die onder meer chocolade, snoep en een biertje bevatten. Er werden in totaal 89 pakketten verkocht. Daarnaast organiseerde intern Gianluca Verschaete nog op eigen initiatief een verkoop van chocolademelk. Beide acties samen leverden 527,48 euro. Dat bedrag werd overhandigd aan TEJO, wat staat voor Therapeuten voor Jongeren, waar jongeren gratis en anoniem terechtkunnen voor een goed gesprek of luisterend ook. In ruil kregen de internen en opvoeders een rondleiding en een woordje uitleg bij TEJO.