Interieurvaklui samen op De Munt CONCEPT STORE WORDT PERMANENTE BEURS EN ONTMOETINGSPLEK CHARLOTTE DEGEZELLE

29 maart 2018

02u54 0 Roeselare In september opent op De Munt een unieke 'concept store' waar vakmensen uit de interieurwereld hun kunnen showen. Initiatiefnemers Rik Leenknecht van The Lightstore en Diederik Degryse van Vicelis willen hiermee vaklui de kans geven om op een betaalbare manier een showroom in te richten en meehelpen om de leegstand in het centrum weg te werken.

"Voor zelfstandigen actief in de interieurwereld is er één eeuwig probleem", steekt Rik Leenknecht van wal. "Hoe presenteer je het best je producten? Het antwoord is simpel: plaats ze in een setting. Maar dat is niet eenvoudig. Een eigen showroom is niet evident en duur en dan komen al snel beurzen in het vizier om je producten in de markt te zetten." "Maar deelnemen aan een beurs is heel intensief en belastend", pikt Diederik Degryse in. "Daardoor wordt de 'normale' werking vaak verstoord en bovendien neemt een beurs vaak een niet onaardige hap uit het budget."





One stop shop

"De Concept Store moet een 'one stop shop' worden, een plek waar je alles onder één dak vindt omtrent interieurinrichting gaande van een keukenbouwer, een vloerder, een meubelmaker, een schilder, een expert in sanitair, haarden... Klanten gaan vandaag niet meer gewoon winkelen maar willen betoverd worden. Elke partner krijgt exclusiviteit in zijn of haar branche. Door de krachten te bundelen kunnen we die magie creëren. Geen 'kotjesverhaal' waarbij elk zijn eigen hoekje inricht maar echte beleving. We willen minstens 16 partners samenbrengen. We denken hierbij in eerste instantie aan Roeselaarse vaklui want we mogen trots zijn op het talent in onze stad", zegt Rik.





Concept Store De Munt, goed voor 450 vierkante meter op de hoek van De Munt en de H. Horriestraat, start binnen het verhaal van Roeselare Bloeit waarmee de stad de leegstand aanpakt. "Maar we willen geen pop-up zijn. Na het eerste jaar stappen we over naar een 3-6-9-huurcontract en we hopen dat we ook andere winkels aantrekken. Want dat wordt de Concept Store echt: een winkel die van woensdag tot en met zaterdag open zal zijn, waar iedereen vrij in en uit kan en waar we af en toe ook een evenement gaan organiseren. Daarnaast zullen de structurele partners ook over een sleutel beschikken zodat zij ook in het pand terechtkunnen op sluitingsdagen. De Concept Store wordt opgericht op basis van een vzw. De winst die we beogen is de meerwaarde voor de partners, als er effectief resultaatswinst is gaat die naar een goed doel."





Geïnteresseerden die zich graag willen engageren kunnen contact opnemen met Diederik en Rik op 0474/97.45.97