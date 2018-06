Integreren, dat kan best in de moestuin 06 juni 2018

02u42 0 Roeselare De serre van Stadslab RSL, die enkele maanden geleden verhuisde van De Munt naar MSKA Campus Tant, helpt anderstalige nieuwkomers om zich beter te integreren in Roeselare.

In een moestuin is de Onthaalklas anderstalige nieuwkomers (Okan) Roeselare - Wereldklasse in de weer in samenwerking met TuinHier Roeselare, een grote tuinvereniging die onder meer de volkstuintjes op Wallemeers trekt. "Ons project is uniek in Vlaanderen", vertelt Michael Lüders. "De jongeren vinden zo aansluiting bij het verenigingsleven. Samen moestuinieren helpt de leerlingen ook buiten de klas hun Nederlands te oefenen en ze leren er samenwerken en duurzaam omgaan met de natuur en de omgeving."





Zaadbommen

Tijdens de voorstelling van het moestuinproject lanceerde Stadslab RSL ook een guerrilla-actie met zaadbommen. "Dat zijn mengelingen van klei, aarde en inheemse zaadjes die je dropt op een braakliggend terrein. Vervolgens laat je de natuur haar ding doen", vertelt schepen Michèle Hostekint. "We kiezen voor een zadenmengeling, samengesteld uit eenjarige planten die veel nectar en pollen produceren en hierdoor veel bijen en vlinders lokken."





Stadslab deelt donderdag van 17.30 tot 18.30 uur dergelijke zaadbommen uit aan de serre in de Hugo Verrieststraat 68. (CDR)