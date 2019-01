Inschrijven voor vakantieaanbod krokus-, paas- en zomervakantie CDR

04 januari 2019

De kerstvakantie loopt op z’n einde en Stad Roeselare kijkt al vooruit. Vanaf zaterdag 19 januari om 9 uur kan je kinderen en jongeren online inschrijven voor de Zapperactiviteiten voor de krokus- en paasvakantie 2019. Ook kan je al inschrijven voor de kampen voor de paas- en zomervakantie. Via de website www.zapper.roeselare.be kan je meteen doorklikken naar de inschrijvingswebsite van waaruit je jouw kind voor één of meerdere activiteiten kan inschrijven. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de gezinslogin waarbij je aanmeldt als ouder en zo al je kinderen tegelijk online kan inschrijven. Bij vragen over de werking van het online inschrijven, het inloggen of vergeten wachtwoorden kan je terecht bij het Vrijetijdspunt op het nummer 051/26.24.00 of per mail via zapper@roeselare.be.