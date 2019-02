Inloophuis voor mensen met kanker geopend CDR

22 februari 2019

Op het Rumbeekse Kerkplein is inloophuis ’t Keerpunt geopend. Mensen met kanker, hun partners en gezinsleden kunnen er terecht tijdens en na hun behandeling voor een babbel met en steun bij vrijwilligers en lotgenoten. Er worden ook momenten voor specifieke doelgroepen georganiseerd. Het huis, een initiatief van Zorgbedrijf Roeselare en AZ Delta, wordt verder uitgebouwd op basis van de vastgestelde behoeften en noden en in samenwerking met reeds bestaande initiatieven in de streek. Naast ’t Keerpunt vindt op hetzelfde adres ook een STEAM-atelier (Science, Technology, Engeneering, Art, Mathematics) onderdak. Het gaat om een samenwerking tussen Zorgbedrijf Roeselare, Arhus en de Spanjeschool. In dit atelier zullen kinderen kennis kunnen maken met wetenschap, technologie en kunst aan de hand van verschillende activiteiten en workshops.