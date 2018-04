Ingreep op komst na dertiende klap AANPASSING VERKEERSLICHTEN OP ZWART KNOOPPUNT GEPLAND LIEVEN SAMYN

25 april 2018

02u33 0 Roeselare Nog voor de zomer plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op het knooppunt van de Rijksweg (N36) en de E403 op de grens tussen Izegem en Roeselare een aanpassing van de verkeerslichten. Dat moet 2,5 jaar na de grondige heraanleg het aantal ongevallen terugdringen. Gisterenochtend vond ongeval nummer 13 sinds 2016 plaats. Gelukkig vielen er tot nu telkens enkel lichtgewonden.

Iets voor zeven uur reed Olivier A. (27) uit Roeselare met zijn BMW 320 cabrio op de Rijksweg van Izegem richting Roeselare. Plots zag hij de vrachtwagen met aanhangwagen van recyclagebedrijf Vanheede Environmental Group voor zich opduiken. Chauffeur Bryan B. (28) uit Izegem kwam uit de tegenovergestelde richting en sloeg links af, de oprit van de snelweg E403 richting Brugge op. De BMW knalde in de flank van de vrachtwagen en raakte daarbij de mazouttank. Die sloeg lek waardoor zo'n honderd liter mazout in de riolering terecht kwam. De weg lag bezaaid met brokstukken en moest door de brandweer van de zone Midwest opgekuist worden. Een deel van het kruispunt bleef twee uur lang versperd. Dat zorgde voor een moeizame ochtendspits op de drukke verkeersader.





Het was al het dertiende ongeval op het knooppunt aan het Accent Business Park sinds de heraanleg begin 2016. Een heraanleg die er precies kwam om de verkeersdoorstroming en veiligheid te verbeteren.





Verkeerde inschatting

Na twee ongevallen op dezelfde dag eind augustus vorig jaar, nummer acht en negen toen, trok Izegems mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) bij AWV al aan de alarmbel met de vraag of er geen ingrepen konden gebeuren om de duidelijkheid op het knooppunt te verhogen. Een onderzoek maakte toen duidelijk dat er verkeerstechnisch met de verkeerslichten en de werking ervan niets fout was. Ook de inrichting van het knooppunt bleek OK. Telkens vonden de ongevallen plaats door een verkeerde inschatting van een automobilist. Diegene die de autosnelweg wou opdraaien dacht onterecht dat hij dat ongehinderd kon doen en dat het verkeerslicht voor de tegenliggers op rood stond. Dat is alleen maar het geval als ook de groene ontruimingspijl oplicht.





Verwarring

"Er was een element dat voor verwarring zorgde", klinkt het bij Dirk Vanhuysse van AWV. "Het eerste groene, ronde verkeerslicht creëert misschien een vals gevoel van veiligheid voor de automobilisten op de voorsorteerstrook. Daarom zal nog voor het bouwverlof boven die voorsorteerstroken een apart verkeerslicht met een pijl komen te hangen. Die pijl zal pas groen oplichten als de verkeerslichten voor de tegenliggers rood zijn. Wie rechtdoor wil rijden, zal dus vroeger groen licht krijgen dan diegenen die links de snelweg willen oprijden. Hopelijk zorgt die ingreep voor een drastische daling van het aantal ongevallen."