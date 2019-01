Infosessie over sociale kinderopvang de Bijspelerij CDR

09 januari 2019

Al sinds 2016 zijn enkele Roeselaarse ouders grote fans van bijspelen. Tijdens de Bijspelerij zorgt een groep gezinnen tijdens de vakantie in een beurtrolsysteem voor elkaars kinderen. Dit op een publieke locatie, meestal een school. Zo zorgen ze voor kleinschalige, gevarieerde en sociale opvang. Eén maal opvang geven, geeft recht op 4 opvangbeurten voor je eigen kinderen. De groep wil zich graag verder uitbreiden en organiseert daarom een infomoment op zondag 13 januari in ARhus. De bijspelende ouders willen zichzelf voorstellen, praktische info meegeven, … Er zijn ook bijspeelouders present die de kinderen entertainen. Het infomoment start om 10.30 uur en eindigt omstreeks de middag. Inschrijven kan via www.arhus.be.