Infomarkt over herinrichting Brugsesteenweg 27 februari 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) organiseert vanavond, in samenwerking met stad Roeselare, de gemeente Hooglede en De Lijn, een infomarkt over de plannen voor de toekomstige herinrichting van de Bruggesteenweg/Brugsesteenweg (N32). Deze weg is niet enkel een invalsweg richting Roeselare, maar huisvest ook heel veel bedrijven en winkels. Op piekmomenten is het er rijtje schuiven en de vele in- en uitritten zijn ook gevaarlijk voor fietsers.





AWV liet een mobiliteits- en verkeersstudie uitvoeren om te kijken welke maatregelen de veiligheid kunnen verbeteren. Tijdens de infomarkt, die van 17 tot20 uur plaatsvindt in zaal Ter Beke in de Gitsestraat 287 in Roeselare, worden de resultaten van de studie toegelicht, samen met de herinrichtingsplannen op lange termijn en enkele ingrepen op korte termijn. (CDR)