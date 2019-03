Inbrekersduo geklist dankzij alerte bewoner LSI/CDR

22 maart 2019

Dankzij de alertheid van bewoner Willem Amery en de snelle reactie van de politiezone Riho konden vrijdagvoormiddag twee inbrekers opgepakt worden. “Ik kwam iets voor 11 uur te voet terug van de kapper en zag twee verdachte mannen aan mijn voordeur”, aldus Willem. “Dat leek me niet pluis. Ik ging mijn woning binnen en stelde op de videobeelden vast dat dit duo had geprobeerd in te breken. Ik verwittigde meteen de politie en kon ook een goede beschrijving en nummerplaat van het voertuig doorgeven.” Op basis van die gegevens kon de politie een kwartier later het verdachte voertuig in de Sint-Blasiusstraat staande houden. In de wagen lag inbrekersmateriaal. Het duo kon ingerekend worden. Hun auto is in beslag genomen. Of ze aangehouden zullen worden, daarover zal het parket moeten beslissen.