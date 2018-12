Inbrekers vullen bestelwagen Bouwstock DADERS SLUITEN EZELS OP IN HOK OM ONGESTOORD TE KUNNEN STELEN Hans Verbeke & Charlotte Degezelle

01 december 2018

08u28 2 Roeselare Inbrekers hebben donderdagnacht een grote slag geslagen bij Bouwstock Dewulf in Beitem bij Roeselare. Zo'n 25.000 euro aan werkmateriaal en een berg verlichting legden ze in een bestelwagen van de winkel, waarna ze vluchtten. "In een weide naast ons bedrijf sloten ze drie ezels op in hun hok, zodat ze ongestoord konden werken", zegt Hans Dewulf.

Zaakvoerder Hans Dewulf en zijn medewerkers keken gistermorgen vreemd op toen ze arriveerden aan de Bouwstock langs de Monseigneur Catrystraat in Beitem. "De poort stond open en dat was abnormaal", zegt Hans. "We beseften onmiddellijk dat we opnieuw het slachtoffer waren van een inbraak."

De buit is niet min. "De daders gingen heel gericht tewerk. Ze stalen zaagmachines, diamantschijven, boormachines, noem maar op. Een dure machine die we zelf gebruiken voor bepaalde werken, is ook verdwenen. Het valt trouwens op dat telkens de duurste exemplaren werden meegenomen. Dat is ook zo in onze afdeling verlichting, waar tientallen verpakkingen met inbouwspots en armaturen verdwenen. De dieven pikten ook krachtige werflichten. Via een raam dat ze stuk klopten aan de achterzijde van ons gebouw hebben ze alles naar buiten gebracht. Het traliewerk dat voor het raam hing na eerdere inbraken, hebben ze gewoon losgewrikt."

Op E40 in Aalst

In de kantoren van Bouwstock Dewulf zochten en vonden de inbrekers ook de sleutels van een bestelwagen. "Ze reden die vervolgens naar achter, tot aan de wei naast ons bedrijf", weet Hans Dewulf. "De daders knipten een omheining door en raakten zo tot aan het raam waar alles doorgegeven werd. De drie ezels die in die zone grazen, werden netjes opgesloten in hun hok, zodat de dieven ongestoord konden werken. Al het materiaal werd in onze bestelwagen geladen, die ze dankbaar gebruikten om mee op de vlucht te slaan." Dewulf lanceerde via sociale media intussen een oproep naar mensen die eventueel de beletterde en dus heel herkenbare bestelwagen van de Bouwstock hebben opgemerkt. Dat leverde al resultaat op. "Iemand die 's nachts mensen naar de luchthaven moest brengen, zag onze bestelwagen om 4.30 uur rijden op de E40 in Aalst, in de richting van Brussel. De man kent onze bestelwagen en vond het raar dat het voertuig daar op zo'n tijdstip reed. Toen hij het opsporingsbericht zag, heeft hij ons onmiddellijk gebeld."

Wellicht getankt

Camerabeelden van de inbraak zijn er niet. "Maar de brandstoftank van de gestolen bestelwagen was bijna leeg en we zijn er zeker van dat de daders onderweg getankt hebben", zegt Hans Dewulf. "Hopelijk werd dat geregistreerd door bewakingscamera's."

Bij Bouwstock Dewulf zullen ze nu investeren in een betere beveiliging. "Na de eerste keren hebben we dat niet gedaan, omdat de buit eerder beperkt was, voornamelijk kledij en wat werkmateriaal. Nu liggen de kaarten anders. Dit was duidelijk het werk van professionelen. We willen dit nooit meer meemaken", zucht Hans Dewulf.