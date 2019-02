Inbrekers slaan toe in café Bistro Botanique LSI/VHS

12 februari 2019

17u41

Bron: LSI/VHS 0

In het populaire café Bistro Botanique op het Polenplein in Roeselare werd maandagnacht ingebroken. De daders verbrijzelden een ruit aan de achterdeur om binnen te raken. “Dinsdagmiddag merkten we de inbraak op”, zegt uitbater Johan Plancke. “De daders gingen vermoedelijk op zoek naar geld, maar dat vonden ze nauwelijks. Speel- en sigarettenautomaten zijn er niet meer in het café. Mogelijk zijn er wel wat sigaretten en sterke drank weg., maar een precieze inventaris moeten we nog opmaken.”

Voor Bistro Botanique is het al de derde inbraak in vijftien jaar. “Ik hoop dat dit niet de start is van een reeks inbraken in horecazaken, zoals we vroeger nog meegemaakt hebben”, besluit Plancke.

De politie onderzoekt de inbraak en zal onder anderen de bewakingsbeelden bekijken.