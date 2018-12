Inbrekers pakken kerstcadeaus uit, nemen mee wat zij leuk vinden en laten puinhoop achter Zeven feiten in zelfde buurt wellicht werk van rondtrekkende bende Hans Verbeke/Charlotte Degezelle

23 december 2018

17u49 135 Roeselare Zeven gezinnen uit de Domien Craccostraat en omgeving in Roeselare hebben zaterdagavond laat inbrekers over de vloer gekregen. De daders waren vooral uit op geld en juwelen, maar pakten ook de cadeautjes onder de kerstboom uit. “Wat ze niet interessant vonden, bleef liggen. Ze namen bijvoorbeeld wel parfum mee.”

Yves Sanders en Katleen Uyttenhove, beiden 47, arriveerden zaterdagavond rond half elf aan hun woning in de Domien Craccostraat, na een etentje op restaurant. “We konden niet binnen via de voordeur en beseften onmiddellijk dat er iets niet pluis was”, zegt Yves Sanders, voorzitter van het Gildemuziek in Roeselare. “Aan de achterzijde van ons huis zagen we dat er een draaideur van een groot venster openstond. We dachten onmiddellijk aan onze twee kleine hondjes. Toen we hen riepen, vlogen ze ons in de armen. Ze moeten iets verschrikkelijks hebben meegemaakt, in hun vacht zaten stukjes glas van een raam dat ingeslagen werd.”

Opgeschrikt?

Kathleen en Yves vermoeden dat ze daders misschien wel opgeschrikt hebben door hun relatief vroege thuiskomst. “De hele benedenverdieping was doorzocht, net als onze slaapkamer. Maar in de kamer van onze zoon was maar één lade opengemaakt, in die van ons dochter zelfs helemaal niks.” Het echtpaar speelde wat geld kwijt, maar ook onvervangbare juwelen, zoals geboortekettinkjes en andere mooie familiestukken. “Laptop, fototoestel en iPad bleven dan weer onaangeroerd”, zegt Yves. “Bijzonder ergerlijk was wel dat de daders een fles uit de frigo namen en die uitstrooiden in de woonkamer.” Even verderop, bij het echtpaar Geert Remmery (57) en Hilde De Wispelaere (53) klinkt een gelijkaardig verhaal. “Wij kwamen om kwart voor twaalf thuis”, vertelt Geert, “en zagen dat de woonkamer overhoop was gehaald, tot zelfs de asurne van mijn overleden vader. Erg is dat. De daders scheurden ook het papier van een aantal cadeautjes die onder de kerstboom lagen. Wat ze niet interessant vonden, bleef liggen. Ze namen bijvoorbeeld wel parfum mee.”

De woonkamer was overhoop gehaald, tot zelfs de asurne van mijn overleden vader Geert Remmery (57)

Ook bij Geert en Hilde werd een gat geslagen in een schuifraam. “Dat moet toch wat lawaai gemaakt hebben, maar niemand in de buurt heeft iets gehoord. Bij ons is iets meer dan duizend euro cash verdwenen, net als een aantal juwelen. Andere waardevolle zaken bleven gewoon liggen. De daders waren duidelijk ook niet geïnteresseerd in onze wagen die nog thuis stond. De sleutels lagen namelijk voor het grijpen.” Geert en en Hilde tillen zwaar aan het feit dat ze hun gevoel van veiligheid thuis zijn kwijtgespeeld. “De inbrekers hebben zelfs de koelkast opengemaakt en zich tegoed gedaan aan een schaaltje olijven”, zegt Hilde. “Ik huiver ervan om nog iets te eten dat nu nog in de frigo steekt. Alles weggooien, lijkt misschien nog de beste oplossing.”

Korte afstand

Volgens commissaris Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO, werd in de Domien Craccostraat op vier plaatsen ingebroken. Er was ook telkens één inbraak in de Piljoenstraat, de Kanunnik Duboisstraat en de Mgr Eugène Laridonstraat. “Alle feiten speelden zich af op korte afstand van elkaar en zijn allicht het werk van dezelfde daders”, klinkt het. “De inbrekers viseerden telkens alleenstaande woningen of halfopen bebouwingen, waar ze zonder problemen naar de achterzijde konden om daar een venster of een deur te forceren. De buit is ook gelijklopend, de focus lag duidelijk op geld en juwelen. Dit lijkt typisch op het werk van een rondtrekkende dadergroepering, waarbij in één nacht ingebroken wordt in verscheidene woningen en de daders nadien verdwijnen, hetzij naar hun vaderland, hetzij naar een andere regio om in te breken.”